Znechucená Eva Holubová: Po vyřazení přítele její dcery pro ni Survivor skončil. Co si o reality show myslí?

Matěj Paprčiak s přítelkyní Karolínou a její maminkou Evou Holubovou Herminapress

Ta se v reality show nevyžívá, dívala se jen kvůli němu, takže teď televizi mohla znechuceně vypnout. Matěj prohrál souboj s Bárou Jánovou, která měla podle většiny účastníků vypadnout. Ale musela ještě podstoupit duel, do něhož překvapivě Johy, vyměněná od konkurence za Ivu Pazderkovou, nominovala právě Matěje, jenž se Báry zastal.

"Dobře, vypadnul. Ale vždyť tam skoro nebyl. První soutěže zřejmě prodělal v covidu, říkám si, když zůstal v karanténě, pak se vrátí na ostrov do kmene, který prohrál imunitu, o kterou on ani nebojoval, zastává se veřejně holky, která mu ani za to nepoděkuje, kmenová rada se shodne, že ji tam nechce, a za ní hned druhou, ale paní, která je “za trest” přeřazena z druhého kmene, nominuje do duelu Matěje, jehož ani nezná, protože holky z Mao na ni byly hodný, jenom tak jí to jméno napadlo, s nikým se o tom nebavila, akorát před tím kapitán Zástěra jí ho doporučil," shrnula děj poslední epizody herečka.

"Směju se, jsem ráda, že už se na to nebudu muset dívat, hlavně poleť domů," přeje si Holubová, která je zklamaná ze vztahů v soutěži. Její "zeťák" se vzhledem ke karanténě nestihl téměř projevit. Přesto si váží jeho přístupu. "Možná si někdo řekne “nic moc”. Ale pro mne je důležitý, že jsi nikoho nepodrážel a nepomlouval. A jsem ráda, žes vypadnul ze soutěže, kde se intrikám a pomluvám říká strategie. Bál ses hladu, ale že Tě dostane něco neuchopitelného, nepojmenovatelného, to Tě nenapadlo," míní znechucená herečka. ■