Tereza Maxová vzpomíná na zesnulého návrháře Muglera: Jeho přehlídky byly módním Woodstockem

Tereza Maxová vzpomíná na Thierryho Muglera, pro kterého roky předváděla. Michaela Feuereislová

Modelka a filantropka se s módním velikánem seznámila krátce po svém objevení už v roce 1992. „Účastnila jsem se úplně první charitativní přehlídky Lifeball ve Vídni, na podporu boje proti viru HIV a on byl právě hlavním návrhářem. Bylo to naše první setkání,“ zapátrala v paměti Maxová.

Ráda také vzpomíná na Muglerovu ikonickou přehlídku haute couture ke dvacátému výročí značky, v roce 1995. „Během té show zpíval v Cirque d´Hiver v Paříži naživo James Brown a přehlídky se účastnila Jerry Hall, Naomi Campbell (51), Eva Herzigová nebo Kate Moss (48). Předváděly se jeho známé kostýmy s vosím pasem a velkými rameny, objemné róby, ale i futuristický model robota.“

Maxová je jednou z mála Čechů, kteří měli možnost francouzského návrháře osobně poznat. Na jeho přehlídkách předváděla několik let. „Vládla tam vždy rodinná atmosféra a sešli se tam nejen modelky, ale i tanečníci, herci, drag queens, kteří z jeho přehlídky udělali velkolepou show. Byl to geniální kreativec a jeho přehlídky, které se navždy zapsaly do paměti, byly takový Woodstock módního světa,“ vzpomíná Tereza Maxová. ■