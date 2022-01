V Survivoru začíná být dusno: Takhle se do sebe pustí Iva Pazderková s kuchařkou z MasterChefa

V týmech dojde nejen k výměně soutěžících, ale také k výměně názorů. TV Nova

V reality show Survivor houstne atmosféra, a to nejen mezi soupeřícími kmeny, jak se dá v soutěži očekávat, ale také mezi účastníky uvnitř samotných týmů.

Kapitáni červeného a modrého kmene dostanou nelehký úkol. Musí se vzdát jednoho člena, kterého pošlou do druhého týmu. Kapitán červených, moderátor Tomáš Zástěra, dal všanc Ivu Pazderkovou (41), kapitán modrého týmu vyměnil soutěžící Johy, kterou označil za nejslabší článek.

Největší překvapení pak čekalo na soutěžící, kteří kvůli covidové situaci zůstali nějakou dobu odříznutí a na ostrov se vrátili po nezbytné karanténě. Herečka Bára Jánová (32), jež se s Ivou Pazderkovou rychle skamarádila, mezi ně taky patřila a nedobrovolný odchod své kamarádky do druhého týmu nese těžce. Navíc se domnívá, že za vším stojí takzvaná „holčičí aliance“, kterou tvoří youtuberka Nikola Čechová a kuchařka Chili Ta Thuy, které se netají tím, že k Pazderkové s Jánovou nemají velké sympatie.

Vše vyvrcholí na kmenové radě, kde proběhne mezi dotyčnými výměna názorů. Mimo jiné bylo Jánové s Pazderkovou od „holčičí aliance“ nepřímo vytknuto, že se málo začleňují do soutěží, stěžují si a zkrátka nejsou tak velkou posilou.

„Je přirozený, že když člověk přijde do kolektivu, tak mu někdo sedí víc a někdo míň a z někoho jde nějaká energie, z někoho nejde a někdy se to nepotká. Tak se to asi nepotkalo,“ obhajuje svůj postoj k Pazderkové a Jánové youtuberka Nikola Čechová.

„Do hry jsem vstupovala s tím, že chci být věrná sama sobě a strategii, kterou mám v životě, mám i tady. Držím se lidí, kterým můžu důvěřovat. Chápu, že se Iva může cítit zahořkle,“ připojuje se ke své kamarádce kuchařka Chili. Do diskuze se hlasitě zapojí také Iva Pazderková. „Nezkoušej vůbec říkat, jak já se cítím, moje milá,“ okřikne kolegyni. Podívejte se v ukázce, jak začíná být na ostrově dusno. ■