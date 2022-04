19 slavných osobností, které se rozhodly, že děti na tento svět přivést nechtějí

Celebrity, které nechtějí děti Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Miley Cyrus (29)

Své rozhodnutí o tom, že děti na tento svět přivést nechce, sdělila v rozhovoru pro magazín Elle v roce 2019: „Chováme se k naší zemi jako k ženám. Jenom si bereme a bereme a čekáme, že bude dál plodit. A ona je přitom vyčerpaná. Už nemůže plodit. Je nám předávaná jedna opravdu zničená planeta a já odmítám ji takhle předat dál svým dětem. Dokud nebudu mít pocit, že moje dítě by žilo na planetě, kde budou ryby ve vodě, žádné na tento svět nepřivedu.“

Kim Cattrall (65)

Herečka uvedla pro O Magazine v roce 2003: „Snažím se neposlouchat všechna ta ´měla bys´ a snažím se překonat veškerá očekávání, tlak vrstevníků i touhu potěšit - jen naslouchám. Věřím, že veškeré odpovědi najdeme sami u sebe. Když jsem si odpovídala na otázku týkající se toho mít děti, uvědomila jsem si, že tlak jsem cítila z vnějších zdrojů ale sama v sobě jsem nedošla k pocitu, že chci prožít mateřství.“

Jennifer Aniston (53)

V rozhovoru pro časopis Allure v roce 2014 uvedla: „Nelíbí se mi ten tlak, který je vyvíjen na mě a na ženy obecně - jako by nějak zklamaly jako ženy, protože nemají děti. Není to fér. Možná vaší vaginou neprošlo dítě, což neznamená, že se nechováte mateřsky - vůči psům, přátelům či dětem vašich přátel. Ženy jsou kompletní, ať už děti mají, nebo ne.“

Ashley Judd (54)



„Přišla jsem na to, že je to od nás sobecké, přivádět na svět vlastní děti, když nestačí ani zdroje a energie na to pomoci dětem, které už jsou na světě jsou. Prostřednictvím změny můžeme svět změnit v místo, kde už se žádné dítě nebude muset narodit do chudoby a zneužívání,“ napsala herečka ve své knize.

Betty White (✝99)

„Nikdy jsem toho nelitovala. Jsem velice impulsivní osoba. Vím, že kdybych někdy otěhotněla, samozřejmě bych se na to soustředila. Ale rozhodla jsem se nemít děti, protože jsem se soustředila na svou kariéru a nemyslím si, že se svou povahou bych zvládla obojí,“ uvedla herečka v CBS Sunday Morning v roce 2011.

Dolly Parton (76)

„Vyrostla jsem ve velké rodině s osmi dětmi mladšími než já a pár z mých sourozenců se mnou i žilo. Odjakživa miluju děti svých sourozenců, jako by to byly moje vnoučata a teď už mám i pravnoučata. Teď jsem prababička. Často si říkám, že to pro mě nebylo, mít vlastní děti, tak všechna ostatní mohu považovat za svoje,“ uvedla country hvězda pro People Country v roce 2014.

Portia de Rossi (49)

„Ten tlak přijde někdy kolem pětatřicítky a vy si začnete pokládat otázku: Budu mít děti jen proto, abych nepřišla o něco, co ostatní tak milují, nebo to opravdu chci z hloubi svého srdce? Nikdy jsem necítila, že by má odpověď na to druhé byla ano. Musíte děti opravdu chtít, a to jsem nepocítila ani já, ani partnerka,“ prozradila magazínu Out v roce 2013 Portia de Rossi.

Chelsea Handler (47)



Komička se k otázce ohledně dětí vyjádřila jasně už v roce 2013, kdy uvedla: „Nemyslím si, že bych byla dobrou matkou... Nechci mít děti, které by vychovávala chůva. Sama nemám čas na to vychovat dítě.“

Helen Mirren (76)

Oscarová herečka v rozhovoru s Peterem Traversem před lety uvedla, že se nikdy přímo nerozhodla děti nemít. „Vždycky jsem byla příliš zaneprázdněná ve své herecké profesi. Tehdy jsem nedokázala pochopit, jak bych do toho všeho mohla začlenit dítě, aniž bych ho poté nezklamala. Nebylo to pro mě vědomé rozhodnutí, jen to bylo ve stylu: Ach, tak možná příští rok, možná příští rok a možná až ten další, do chvíle, kdy už nebyla možnost dalšího roku.“

Renée Zellweger (52)

„Mateřství nikdy nepatřilo mezi mé ambice. Takhle já nepřemýšlím. Nikdy jsem neplánovala ve stylu: ´Až mi bude 19, budu mít tohle, a až 25, budu dělat tohle´. Beru věci tak, jak přicházejí, den po dni, a když se stanou, tak je to dobře,“ uvedla pro London Times v roce 2008 herečka.

Oprah Winfrey (68)



„Nemyslím si, že bych byla dobrou matkou, protože já potřebuji, aby se mnou lidé mluvili a řekli mi, co je s nimi špatně. Nejsem schopna na to sama přijít a tohle už vím od svého útlého věku,“ prozradila v podcastu Gwyneth Paltrow slavná moderátorka. Ve svém pořadu jednou uvedla: „Děti jsou fajn, ale nikdy jsem neměla pocit, že to je pro mě.“

Sarah Paulson (47)



Herečka žije ve vztahu s o 32 let starší herečkou Taylor Holland a svá vajíčka si nechala zmrazit. Pro The Sunday Times Style magazín před lety uvedla: „Miluji děti, ale jsem velmi impulsivní a bojím se, že kdybych děti měla, začala bych toho litovat.“

Winona Ryder (50)



Herečka odpovídala na otázku o dětech v roce 2017. „Je to trochu osobní, ale je mi už 42 let... Mluvila jsem o tom se svým otcem a ptala se ho, co když děti ani mít nemůžu? Na to mi odpověděl, že jsou tu jiné možnosti, jak mít ve svém životě děti. V tom měl pravdu, protože si rozumím s děti svého bratra. Ale přestala jsem poslouchat další lidi. Je šílené, co vše dokáží ženám k tématu říkat.“

Anjelica Huston (70)



„Byly časy, kdy jsem dítě chtěla, a zase jiné, kdy jsem byla vděčná za to, že je nemám. Skoro se hroutím, když se mám rozloučit se svým psem na více než pět dní. Nevím, jak bych zvládla dát dítěti pusu na tvář a odejít do práce. Vím, že jsou tu ženy, které tohle zvládají, ale nevím, jestli bych toho byla schopna já,“ uvedla pro časopis Cinema herečka před lety.

Dita von Teese (49)



„Byla jsem vdaná za někoho, kdo nebyl zrovna zrozen k tomu být otec. Horkotěžko se postaral sám o sebe, takže jsem na to změnila svůj pohled a odpovídajícím způsobem jsem se tomu přizpůsobila s myšlenkou, že je v pořádku nemít děti. Teď budu jen sledovat, jak se můj život vyvíjí, a uvidím, co se stane. Nebudu méně člověkem, když nebudu mít děti. Vyjde to tak, jak má,“ sdělila deníku The Independent v roce 2007.

Katharine Hepburn (✝96)



„Byla bych otřesnou matkou, protože jsem vlastně neskutečně sobecká osoba. Ne, že by to mnohé lidi odradilo od toho, aby si děti pořídili,“ pronesla slavná herečka v knize Kate Remembered.

Keanu Reeves (57)



Nejsou to jen ženy, které se rozhodly děti nemít. I někteří slavní muži se svobodně rozhodli děti nemít. „Je moc pozdě. Už je mi 52 let, nebudu už mít děti,“ pronesl pro Esquire v roce 2017 herec.

Ricky Gervais (60)

„Dlouho jsem neměl pracovní morálku. Představte si, že bych měl dítě jako já? Začal jsem vydělávat až ve svých 36 letech. Jsem typ člověka, co jde třikrát zkontrolovat, jestli zavřel dveře, takže bych asi celý den jen na dítě zíral a kontroloval, jestli dýchá,“ uvedl vtipně v rozhovoru pro Red Magazine v roce 2009 slavný komik.

Jared Leto (50)

„Myslím si, že je důležité být přítomný, když se rozhodnete mít děti. A já mám hodně věcí, o které se musím postarat,“ prozradil Jared Leto ES Magazine v roce 2017. ■