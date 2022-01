12 slavných žen, které na věk nehledí a své životní lásky si vzaly až po čtyřicítce

Gwyneth Paltrow začala randit s producentem Bradem Falchukem v roce 2014, přičemž veřejně svůj vztah odtajnili o rok později. Vzali se v roce 2018, kdy bylo Gwyneth 46 let. Předtím byla 13 let vdaná za Chrise Martina z Coldplay. ■

Tina Turner potkala Erwina Bacha, německého výkonného ředitele nahrávacího studia v Německu v roce 1986, kdy jí bylo 47 let. Zamilovali se do sebe téměř ihned, ovšem Tina nechala Erwina čekat 27 let, než si ho vzala. Manžel je o 16 let mladší než zpěvačka. ■

Profimedia.cz