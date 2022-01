Nebyla vždycky blondýnka: Hvězda ZOO před natáčením absolvovala proměnu. Takhle Sid vypadala

Michaela Pecháčková Foto: archiv FTV Prima

Prvních pár minut seriálu se její postava Sid objevila s tmavými vlasy do půlky zad. Jakmile ale místo do letadla nastoupí do zoo jako ošetřovatelka, sáhne po barvě na vlasy a během pár okamžiků je z ní plavovláska. Tomu ovšem předcházel delší proces.

„Nosila jsem ofinu, ale bylo mi řečeno, že ta musí pryč a vlasy je nutné zesvětlit. Tak jsem na tři hodiny nastoupila ke kadeřnici a jsem teď moc spokojená,“ pochvaluje si herečka. „Líbí se mi to, a navíc, když se podíváte na naši seriálovou rodinu Novotných, tak brácha Vojta Vovesný je blonďák a blond jsou i babička Jana Švandová (74) a maminka Sabina Laurinová (49) taky," míní. Podobu s Laurinovou ostatně akcentovala hned. "Když jsme se se Sabinou postavily vedle sebe, také jsme zaznamenaly tu velkou podobu. Fakt to sedí hrozně hezky," řekla Super.cz Míša.

Jako tmavovláska se díky paruce bude objevovat už jen v pár dílech. „Je skvěle udělaná, dělala ji ručně vlásenkářka Jarmilka Kamínková a smekám. Je hodně hustá a s délkou se trefila. Děláme to tak, že když si ji musím vzít, aby rodiče nic nepoznali, tak si ji jako nasadím. Stopne se – a pak nastoupí holky z maskérny a vše upraví,“ popsala průběh natáčení.

To, že herečky mění kvůli roli svůj vzhled, není nic neobvyklého, tedy alespoň Michaela to tak vnímá. „Už kvůli jinému seriálu jsem si barvila ofinu narůžovo, abych vypadala mladší. Nemám s tím problém, ale teď se mi asi nebude chtít do ničeho jiného. Vypadá to moc hezky, jen to musíte udržovat, aby na kameře nebyly vidět moje tmavé odrosty,“ dodala. ■