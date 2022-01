Dominika Gottová jako osobní strážce: Slavíkova dcera se těší na střelby, s alkoholem se ale nerozloučila

Dominika Gottová Super.cz

Dominika Gottová (48) nemá v plánu stát se na stará kolena zpěvačkou, ale po nové profesi už se poohlíží. "Bude mi padesát, tak už to není na práci za barem," míní dcera Karla Gotta, která má své budoucí pracovní směřování jasné.

"29. prosince jsem úspěšně složila zkoušky na soukromé bezpečnostní služby, security. Tak jsem si říkala, že si půjdu zažádat o práci v oboru. Ale počkala jsem s tím kvůli cestě do Prahy. Nemůžu říct, že žádám o práci, ale za měsíc si beru týden dovolené," vysvětlila prodlení. Poprvé se o práci v bezpečnostní agentuře zmiňovala loni na jaře.

Bude z ní tedy bodyguardka? "Postupně. Začnu třeba security, jako jsou v obchodních centrech nebo byznys centrech, což je vlastně zároveň recepční, která zodpovídá za bezpečnost. Ale do budoucna bych chtěla ten vyšší level, ale na to je potřeba ještě další studium. To je osobní strážce nebo převozy cenností," plánuje.

"Hlavně se těším, že v pokračování studia už nebude jenom teorie, ale i praxe, což je střelba a zacházení se zbraněmi, výcvik. Já mám od dětství spíš klučičí zájmy. Chodila jsem v Helsinkách pravidelně střílet, je to super koníček," překvapila nás Dominika.

Na to konto nás samozřejmě zajímalo, zda má zdárně ukončenou léčbu, neboť bojovala se závislostí na alkoholu a farmaceutikách. Ta se tedy se zacházením se zbraněmi příliš nesnoubí. "To s tím vůbec nesouvisí," domnívá se naopak Gottová. "Ale léčba je v pořádku. Tak je to snad na mně i vidět. Nebudu tady předstírat, že si někdy nedám ráda skleničku. Ale společensky jako skoro každý normální člověk. Že není jenom u minerálky celý večer," uzavřela. ■