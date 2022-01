Ronaldova Georgina popsala, jak si zvykala na život v luxusu: Zabloudila jsem i po cestě do kuchyně pro vodu

Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez Profimedia.cz

Se slavným sportovcem se poznala v prodejně Gucci, kde v té době pracovala. Když začali randit, vyzvedával ji před obchodem v drahých fárech.

„Jezdila jsem do práce autobusem a odjížděla v Bugatti,“ prozradila v novém dokumentu I Am Georgina.

„Prodávala jsem luxusní modely a najednou jsem je oblékala na červeném koberci. Mám miliony sledujících a jsem partnerka nejsledovanějšího muže světa,“ popsala, jak moc se její život změnil.

V začátcích jí dělalo například problémy i orientovat se v Ronaldově španělském domě. „Když jsem ho prvně navštívila, ztratila jsem se pokaždé, když jsem si chtěla dojít do kuchyně pro vodu. Trvalo mi i půl hodiny, než jsem našla cestu zpátky do obýváku. Byl to tak obrovský dům. Od mala jsem byla zvyklá na malé byty. Až po půl roce jsem se naučila, kde co je,“ vysvětlila.

Dokument I Am Georgina pojednává o životě modelky, influencerky a matky Ronaldových dětí. Netflix jej uvede 27. ledna, na její narozeniny. ■