Karlos Vémola vrátil úder Marpovi. Bijec mu poslal drsný vzkaz, rapper se jen směje

Karlos Vémola Michaela Feuereislová

Karlos Vémola (36) vrátil úder Marpovi (36), který se do něj pustil s tím, že se bojí, že „Terminátor“ vzdá jejich květnový souboj v boxu. Ten se už několikrát odkládal kvůli Vémolovým zraněním. Zápasník MMA poslední týdny plnil stránky nejen společenských webů svými vztahovými peripetiemi s partnerkou Lelou Ceterovou (32), které by vydaly na telenovelu. I do nich si Marpo rýpl.

„Přestaň se živit debilníma bulvárníma kokoťárnama a vlez zase do ringu a do klece,“ popichoval Vémolu, který si nenechal nic líbit a rapperovi poslal vzkaz z tělocvičny.

„Marpo, zatímco ty máš blbý kecy na Instagramu, tak já makám v gymu. Myslím, že ti asi někdo řekl, že nejsem úplně zdravotně v pořádku, takže máš teď silný řeči, ale to se hodně pletou. Ruka je na nejlepší cestě, dávám se dohromady a rozhodně v květnu v tom ringu budu. Takže ty začni makat, protože já už teď trénuju třífázově, ty vůbec nevíš, co to znamená třífázový trénink,“ pustil se do něj s tím, že on určitě trénuje maximálně třikrát týdně.

„Já každej den od rána do večera makám, a slibuju ti, že se připravuju na ten první životní knockout. Aby ses nedivil, kdyby přišel už v prvním kole, takže místo hloupých řečí, kamaráde, víc trénuj,“ pustil se do Marpa.

Populární rapper ale zůstal ledově chladný. Sám je známý tím, že si soukromý život střeží jako oko v hlavě a zdaleka nezveřejňuje všechno, co ve svém volném čase dělá. „Věř, že trénuju, akorát nežiju na Instagramu a nemusím tam sdílet každej prd,“ odpověděl mu stručně a jasně s úsměvem. ■