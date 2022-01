V 76 letech ukazuje břicho v síťovaném tričku: Podívejte se na ulítlý kostým, v němž zpěvák Yo Yo bandu vystupuje

Richard Tesařík Super.cz

Supi mají vycpávky na stehnech a síťovaná trika, která jim odhalují břicha. "Cítím se v tom dobře, dokonce velmi dobře," ujistil nás Richard, který se ještě víc obnažuje v muzikálu Donaha!, v němž účinkuje v divadle Plzni. Proto se také snaží držet si postavu. "Mám pořád mezi 85 a 88 kily, to je tak akorát," míní.

"Se psy už nechodím, umřeli nám. Ale na Julisce chodím plavat, pak nějaká ta posilovna. Je to potřeba, abych nechcípl na tom jevišti. Tady máme ten tanec jenom chvilku, ale v jiných muzikálech je to horší. A v šestasedmdesáti už to jde hůř," vysvětlil Tesařík, který přes léto ještě vystupoval s kapelou a k tomu učí na mezinárodní konzervatoři. ■