Marie Rottrová už dvakrát málem ukončila kariéru: Byla jsem vyhořelá, přiznala zpěvačka

Marie Rottrová FTV Prima

Na profesionální scéně působí již 62 let, a tak není divu, že už zažila i syndrom vyhoření. Dokonce ne jednou. Poprvé s ním Marie Rottrová (80) bojovala na konci osmdesátých let.

„Byla jsem hrozně unavená, vyhořelá. Měla jsem dva koncerty denně. Začala jsem zapomínat notoricky známé texty, měla jsem strašnou trému. Pořád jsem si opakovala písničky, měla v hlavě zmatek. Říkala jsem si, že musím přestat. Nebyla jsem si jistá, jestli dám fanouškům to, co očekávají,“ přiznala v talk show 7 pádů Honzy Dědka.

„Najednou se to tak semlelo. Totální syndrom vyhoření. Tak mi přišlo hrozně vhod, že jsem se vdala a odjela do Německa, do naprosto anonymního prostředí a vyčistila hlavu,“ vzpomíná na těžké chvíle, ze kterých ji dostala změna prostředí.

Podruhé se rozhodla s profesí seknout před deseti lety, kdy toho na ni začalo být znovu příliš. „Zpívala jsem se třemi kapelami a žádného kapelníka jsem nechtěla odmítnout. Nechtěla jsem říkat ne,“ vysvětluje. Tehdy chtěla dát aktivní kariéře stopku a jedno definitivní ne, aby nemusela nikoho odmítat a aby se nikdo z kapelníků neurazil.

„Všichni říkali, že to nevydržím a bude mi to scházet. A měli pravdu, včetně Hanky Zagorové. A byla to ona, která mě po dvou letech mého odpočinku pozvala jako hosta svého vánočního koncertu, a tam jsem viděla, jak mě všichni přijali, jak to bylo hezké, jak mi to scházelo,“ dodává Marie Rottrová. ■