Vítěz StarDance Jan Cina vypadá jako kluk: Než mi nalijí, chtějí po mně občanku, prozradil

Jan Cina Super.cz

Taneční kreace v Mauglím nejsou samozřejmě tak náročné jako na parketu, i tak měl ale Honza namále, na Kanárech se totiž zranil. "Začal jsem surfovat, hrozně mě to baví, ale úplně mi to nejde. S mým Péťou jsme byli hrozně nadšení a první surfování jsme trochu přepálili, byli jsme tam hrozně dlouho a já si udělal něco s kotníkem, a tím jsem se vyřídil na skoro zbytek dovolené," řekl Super.cz.

Teď už je naštěstí v pořádku, takže na jevišti pobíhal jako teenager a v roli byl velmi uvěřitelný, i když už je v Kristových letech. Jak dlouho má v plánu role takových mladíčků hrát? "To je otázka. Asi dokud mi někdo neřekne, že je to blbý, a dokud to neucítím sám. Ale tady je velká licence. Vím, že působím mladší, než ve skutečnosti jsem. Nedávno se mi zase stalo, že po mě chtěli občanku, než mi prodali alkohol. A vlastně mě to vždycky potěší," uzavřel. ■