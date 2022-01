Jiří Krampol odřel luxusní sporťák, Luděk Sobota to přehnal s pitím piva: Tohle je zákulisí nové filmové komedie

Režisér Tomáš Magnusek prozradil, co se při natáčení nepovedlo Foto: Archiv filmu Stáří není pro sraby, FTV Prima

Bardi českého filmu Jiří Krampol (83), Luděk Sobota (78), Jan Přeučil (84), Rudolf Hrušínský (75) a Ladislav Frej (80) si v rolích penzistů toužících zažít ještě nějaké to dobrodružství plní sny ve filmu Stáří není pro sraby. Během jeho natáčení došlo na mnoho zajímavých, leckdy i komických momentů, které odtajnil režisér Tomáš Magnusek.

Herci za ním přicházeli s vlastními nápady a některým z nich nakonec přání opravdu splnil. Například Jiří Krampol si chtěl zkusit řídit Ferrari. „Koproducent mu tedy půjčil své Ferrari a Jirka mu ho během ani ne sedmi minut odřel,“ práskl na Krampola režisér Magnusek.

Třešničkou na dortu je pak bývalý brazilský závodník a světová legenda Emerson Fittipaldi, který si ve snímku zahraje sám sebe. „Můj sen se změnil v realitu, vždycky jsem se chtěl potkat s Fittipaldim. Kecali jsme a já se utvrdil v tom, že je to úplně normální chlapík. Tak už to u lidí, co něco umí, bývá,“ radoval se Jiří Krampol.

To Luděk Sobota si svou roli také užil. Jeho postava si s chutí dopřává pivo, čímž si sám režisér snímku trochu naběhl. „Luděk chtěl pořád pít pivo. Došlo to až tak daleko, že jsem majitele místní restaurace přemluvil, ať Luďkovi místo piva podává Pito (nealkoholické pivo - pozn.). No a Luděk se toho Pita v domnění, že jde o pivo, přepil tak, že mu bylo špatně,“ smál se Magnusek.

Ve scénáři byla původně jedna role psána i pro zesnulého mistra Karla Gotta (✝80). Jiří Krampol s ním dokonce scénář řešil, ale v rámci jeho nečekaných zdravotních problémů už k podepsání smlouvy nedošlo. Roli pak přijal Josef Laufer (82), kterého ale taktéž zasáhly zdravotní trable a bohužel dodnes leží v umělém spánku. Do třetice získal roli herec Ladislav Frej, kterého si režisér pochvaluje.

Kromě výše zmíněných umělců se diváci mohou těšit na Ivana Vyskočila, Jaroslavu Obermaierovou, Evu Burešovou nebo Natálii Grossovou, která nazpívala ústřední píseň a spolu s Jiřím Krampolem k ní natočili klip.

Premiéra filmu proběhne 30. ledna ve 20.15 na obrazovkách Primy. ■