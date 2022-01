Dcerka milionáře je sama sobě modelkou. Televizní hvězdička vystavila na odiv sexy křivky v plavkách vlastní značky

Kimberley Garner Profimedia.cz

Garner se do povědomí televizních diváků dostala díky účinkování v reality show Made in Chelsea dokumentující chování zlaté mládeže těžící ze jmění svých rodičů. Ona sama jako dcera tatínka miliardáře zdědila obchodní geny, ale i tak si musela vyslechnout, že by se z ní bez jeho pomoci návrhářka plavek nikdy nenašla.

Kráska si z nepřejících lidí nic nedělá a snaží se i nadále aktivně prosazovat. Účinkovala v dalších televizních pořadech (Například talk show The Wright Stuff) a na nedostatek zájmu ze strany fotografů, kteří za ní dorazili i do Karibiku si nemůže stěžovat. Statisíce fanoušků ostatně její sexy snímky v plavkách s oblibou hltají, což je pro ni ta nejlepší vizitka. ■