Za jeho kariérou stál zesnulý Radan Dolejš (✝57): Byl jako náš táta, říká Petr Vojnar

Petr Vojnar o Radanu Dolejšovi Super.cz

"Není žádným tajemstvím, že moji šoubyznysovou kariéru nastartovala písnička Beruška, která má letos dvacet let, co se objevila na Silvestra na televizi Nova. Ve své době to byl nejsledovanější pořad, a dokonce se platilo za to, abyste tam mohli účinkovat. Radan Dolejš za námi, jako za úplně neznámými kluky, přišel, že se mu písnička, kterou u někoho slyšel na desce, líbila, a angažoval nás. Ještě předtím jsme účinkovali v Dobrotách, a co se objevilo v těchto dvou pořadech, tak lidi zavnímali a mělo to šanci na úspěch," vyprávěl nám.

Ve spolupráci s Dolejšem pak s kapelou T-boyz pokračovali. "Řadím Radana mezi tři nejdůležitější lidi, bez kterých bych tady dneska nestál. Radan se o nás pak dva tři roky, co skupina existovala, mediálně staral. Potkávali jsme se hlavně pracovně, občas i soukromě. Náš vztah byl takový, že se k nám choval jako táta, i když byl jen o dvanáct let starší, než jsem já. To, že takhle brzy odešel, je smutné," uzavřel s tím, že nebýt Dolejše, jeho život se mohl ubírat úplně jiným směrem. ■