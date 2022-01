Závodník Karel Abraham se stal dvojnásobným otcem: Jeho krásná Miss porodila dvojčata

Karel Abraham a Hana Vágnerová se stali rodiči. Michaela Feuereislová

Že budou mít dvojčátka, bylo pro rodiče velké překvapení. Už menší pro Hančinu rodinu, její dědeček také pochází z dvojčat.

„Máma mě tím strašila celý život, mám ještě mladší sestru, tak čekala, která z nás to bude. Ze začátku to byl trošku šok, ale teď už jsem za to moc ráda. Moc se těším,“ řekla modelka Super.cz v pátém měsíci těhotenství.

Tehda také prozradila, že pod srdcem nosí dvouvaječná dvojčata. ■