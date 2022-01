Dominika Gottová o idyle s manželem a životě v Helsinkách: V Česku už doma nejsem, říká. Jak je to s dluhy?

Dominika Gottová Super.cz

"Samozřejmě létá pracovně do Mexika, jezdí koncertovat, ale vrací se domů. Tam je základna. A kdyby nebyl o světoznámého muzikanta zájem v zahraničí, bylo by to peklo. Protože muzikanti musejí jezdit na turné. Když bude se mnou doma sedět na sofa u televize 365 dní v roce, to bychom si na chleba moc nevydělali," vysvětlila Super.cz.

Do hudební tvorby zabrousila písní Pro tebe, která je věnována jejímu otci Karlu Gottovi (✝80), a českou recitací přispěla k francouzsky zpívané části Itala Gabriela Grillottiho i ona sama. "Když to Timo poprvé slyšel, smál se, jestli budu zpívat. Ale i jemu jsem vysvětlila, že zpívat nebudu, jenom přednášet," vyprávěla.

Zajímalo nás také, jak je to s dluhy, které měla mít v Praze za byt. "To jsou nesmysly, všechno se zaplatilo. A že bylo potřeba znovu vymalovat, je normální. Ale složila jsem kauci, tak se to vzalo z kauce. Žádné dluhy. Lidi si přejí, abych byla nešťastná," míní.

Ostatně i v písni samotné zpívá, že na světě zůstala sama a lidé jsou na ni zlí. Ale prý už to tak hrozné není. "V Helsinkách se mi daří dobře, jsem s Timem, mám tam přátele. Cítím se tam výborně, jsem tam jako soukromá osoba, nikdo mě nestalkuje. Jsem tam od roku 2000, až na dvě přestávky, a cítím se tam jako doma. I ta finská mentalita je mi kolikrát bližší," uzavřela. ■