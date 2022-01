Dominika Gottová se bála, že přijde o vlasy: Jak se vám dlouholetá blondýna líbí jako bruneta?

Dominika Gottová Super.cz

Jako znovuzrozená si připadá Dominika Gottová, která přiletěla do Česka představit píseň, na níž spolupracovala s italským producentem a zpěvákem Gabrielem Grillottim. V novém účesu vypadá svěže a to, že je z dlouholeté blondýnky brunetou, si pochvaluje.

"Oproti tomu, co jsem měla na hlavě, když jsem přiletěla, je to nebe a dudy. Dlouholetým odbarvováním jsem měla vlasy šíleně zničené. Kadeřníci mě odmítali, báli se s tím něco udělat, aby mi vůbec nějaké vlasy zbyly. Odvahu sebral můj kamarád Vítek a jsem mu za to vděčná," řekla Super.cz Dominika.

Ta si na slavnostní křest vedle nového účesu a profesionálního líčení pořídila i nový outfit. K černým džínám oblékla over size červený svetr. ■