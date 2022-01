Rozvedený Maroš Kramár se do další svatby nehrne: Raději bych žil nadivoko, říká

Maroš Kramár a Markéta Hrubešová v seriálu Slunečná FTV Prima

Maroš Kramár (62) už se do další svatby nehrne. Více než po dvaceti letech manželství se loni rozvedl a našel si novou přítelkyni. Ta má ale zřejmě smůlu. Herce zjevně do chomoutu jen tak nedostane.

„Svatby jsou takové, nevím… Já sám jsem rozvedený. Raději bych žil nadivoko, na psí knížku. Pak se musíte u toho rozvodu zpovídat, proč se chcete rozvést. Já bych tu svatbu udělal jako společnost s ručením omezeným. Třeba na 10 let a pak třeba prodloužit, a když ne, tak můžou od sebe jít a nikomu nic nevysvětlovat,“ míní Kramár, který tak z veselky utekl i coby seriálový John Linhart.

V seriálu Slunečná se má oženit se známou zlatokopkou Dianou v podání Markéty Hrubešové (49). Ale nedopadne to.

„S Markétou se známe dlouho. Ještě z dob, kdy točila film Sedím na konári a je mi dobre. John se do ní zamiloval a všichni ho přemlouvali, že ne, že je to zlatokopka, která jde jen po penězích. Ale láska je slepá, hluchá a člověku je to všechno jedno, a čím víc ji pomlouvali, tím víc byl do ní John zamilovaný. No, a nakonec to dopadlo tak, že ji vyhodil,“ prozradil s úsměvem Maroš Kramár.

Hrubešová si tak v seriálu sice oblékla svatební šaty, ale nakonec zbytečně. Roli potvory si ale nadmíru užívala. „Diana byla krásná komická potvůrka, takovou postavu jsem nikdy nehrála. To se mi se Slunečnou splnilo a ohlasy na ni od diváků byly krásné. Musím poděkovat fanouškům, kteří mi píšou krásné věci, moc je ta postava bavila. Dokonce jsem dostala jednu zprávu, kde bylo: ,Vy tu sviňu hrajete tak dobře, že bych vám to uvěřil.‘ Bylo to napsané v dobrém,“ směje se Hrubešová, která si ze seriálové svatby odnesla suvenýr v podobě svatební kytice.

„Svatební šaty jsem zkoušela se Zuzkou Strakovou a myslím, že vybrala skvěle. Známe se léta a ještě mi dala ten princeznovský závoj. Vyhovovalo mi to. Stejně tak natáčení s Marošem i Václavem Knopem. S oběma pány to bylo bezvadné. Jsou to gentlemani, bezvadní chlapi a skvělí herečtí partneři,“ chválila své kolegy Hrubešová. ■