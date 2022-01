Můj penis vypadá úplně jinak: Muž hořce lituje rozhodnutí, které učinil po zhlédnutí Sexu ve městě

Ilustrační foto Profimedia.cz

V dílu si ženy z neobřezaných mužů utahují a vtipkují a postava Charlotte svého milence požádá, jestli by se kvůli ní neobřezal. Ten souhlasí a po zahojení je nadšený. To Australana, který svůj příběh napsal na síti Reddit anonymně, přivedlo k myšlence, že by zákrok také podstoupil.

„Ženy prostě seděly kolem stolu a zesměšňovaly muže a jejich penisy. Po zhlédnutí seriálu jsem věděl, že musím jediné: nechat se obřezat,“ píše muž. „Zvláštní je, že jsem byl sexuálně aktivní a žádná žena si nikdy nestěžovala. Z nějakého důvodu jsem sám sebe přesvědčil, že prostě byly zdvořilé.“

Muž se skutečně objednal k lékaři a podstoupil zmíněný zákrok. S odstupem pak uvedl, že ho lékař neměl vykonat. „Měl mě poslat k psychologovi nebo si se mnou promluvit o tom, že na tom (obřízce) nezáleží. Že už brzy nebudu patřit k menšině. Neměl to dělat,“ míní Australan.

Rekonvalescence prý byla drsná, ale muž prý věřil, že bolest za to stojí. Chtěl, aby jeho přirození vypadalo „normálně“. Posléze dle svých slov zjistil, že je jeho úd jinak citlivý i jinak vypadá. Po operaci má jizvu a některé části jsou jinak zbarvené. Svého rozhodnutí prý dnes hořce lituje.

„Nenechal jsem se obřezat kvůli tomu, že by s mým penisem bylo něco špatně. Ale proto, že jsem se cítil zesměšněný americkými médii a jejich nemorálně nepravdivou zprávou, že předkožka je něco špinavého a odporného. Kvůli těmto zprávám jsem se ve snaze zapadnout nechal doslova zmrzačit,“ dodal muž. ■