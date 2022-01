Chlípný svazácký diskžokej Arnoštek boduje: Kdo se skrývá za tanečníkem s božími pohyby?

Šimon Caban je muž mnoha profesí. Foto: Petr Hloušek, Právo

Slizký svazák, symbolizující nevkus diskotékové hudby 80. let, tak pojali kdysi tvůrci filmu Kouř (1991) kulturního referenta a diskžokeje Arnoštka. Fiktivní postava se svéráznými pohyby má dnes miliony zhlédnutí, nazývají ho českým Travoltou a nadšení vyjadřují slovy: „Arnoštek je prostě boží!“

Jeho prostoduchá píseň „Je to fajn“ boduje a Arnoštkovo vystoupení v satirickém filmu se stalo dokonce fenoménem do té míry, že má svoji stránku na Wikipedii. Za postavou se skrývá Šimon Caban (58).

„Roli měl dostat Martin Zbrožek, který ale těsně před revolucí emigroval, tak se režisér Tomáš Vorel obrátil na mě, jestli bych nehrál a netančil ve filmu Kouř,“ řekl Super.cz Caban. Tuto pestrou tvůrčí kulturní osobnost teď můžeme vídat každý týden coby porotce show pro zdatné kutily Dream Team.

Už v roce 1980 založil se svým bratrem Michalem (60) Baletní jednotku Křeč, s Vorlem se znali, navíc starší z Cabanů dělal choreografii k celému filmu, tudíž i k tanci. Na diskotéce k MDŽ to Arnoštek rozbalil s kočkou v rudých sexy šatech. Svůdnými pohyby mu zdatně sekundovala Lucie Zedníčková (53).

Zbrožek se však v průběhu dokončování filmu vrátil, takže Arnoštka nazpíval i namluvil, protože Caban byl v době, kdy se dělaly postsynchrony, ve Finsku. Kostýmní výtvarnice Simona Rybáková (58), kdysi spolužačka ze střední průmyslovky, se kterou je Caban již 45 let, oblékla štíhlého partnera do hrozně úzkých lesklých kalhot. Musel do nich ještě zhubnout.

„Dělal jsem zkoušky na paruku, odpornou, blonďatou. Já v té době byl téměř černovlasý,“ vysvětlil nám proměnu v socialistického DJ. „To nebylo o nějaké homosexualitě, jak si někdo myslí, ale parodie na všechny buzeranty, kteří nás tehdy tady prudili. Chlípní, hnusní slizouni, všiváci, veksláci.“

Uběhla nějaká doba a Šimon Caban na Arnoštka zapomněl. Pak se jeho desetiletá dcera Nikola vracela z lyžáku a tátovi zavolala, jestli mu nevadí, že se s ním vyfotí autobus spolužáků. „Říkal jsem si, proč ne, asi mě znají z reklamy. V té době jsem byl furt v televizi.“

Dcera mu potom vyprávěla, že večer na lyžáku ostatní sledovali YouTube a prý, ať se jde podívat na toho debila v paruce. A ona: „He, he, to je debil. Ježišmarjá, dyť to je můj táta!“ Díky tomu se dověděl, že už tehdy existoval fenomén Arnoštek. A že scénky z Kouře, spolu s nemotornými hláškami, se staly legendárními. ■