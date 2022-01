Jsem v šoku. Zastavilo se mi srdce. Nečekaný odchod Radana Dolejše (✝57) kamarády zdrtil

Radan Dolejš spolupracoval na mnoha projektech i s Karlem Gottem. Profimedia.cz

"Všimnul si mě, když jsem náhodně hrála. Byl producentem mojí první desky. Režíroval i naše první DVD s InFlagranti, které hudebně a umělecky produkoval. Často jsme se scházeli, měl hlavu plnou nápadů, o hudbě věděl strašně moc. V historii naší kapely byl velmi důležitý. Stál u našeho zrodu. Pořád nás sledoval a byl na nás pyšný. Jeho syna jsem učila na klavír," vzpomínala houslistka Markéta Muzikářová.

"Byl velký obdivovatel klasické hudby. Sám pořád aktivně hrál a cvičil na kytaru a snažil se dojít do virtuozity, takže jsme probírali i prstoklady a styl hraní. Pravidelně jsme si volali. Tři čtvrtě roku jsem odkládala, že na ním zajdu na návštěvu. Ještě v pondělí mi psal, že mu našli nález na plicích, ale nezhoubný. Tohle by nikdo nečekal," dodala.

"Byl to můj společník, když jsem dělal Českou hudbu, spolupracovali jsme na spoustě pořadů. Prožili jsme spolu intenzivních patnáct let. Jsem v šoku. Ještě předevčírem mi komentoval děti. Byli jsme domluvení na kafe, že pokecáme a zavzpomínáme na staré doby. Byli jsme pořád v kontaktu. Loni to s ním bylo špatné, snažil se bojovat. Tohle nikdo nečekal. Je to smutné a strašně brzo. Zapálil jsem za něj svíčku a jsem smutný," svěřil Super.cz Pepa Kokta (64).

"Když jsem se to dozvěděl, zastavilo se mi srdce. Měli jsme velmi dobrý vztah, znám celou rodinu. Dělali jsme spolu nejvíc za éry Ivety Bartošové (✝48). Vždy to byl člověk, který měl nápady. Byl pracovitý, příjemný, velmi dobře se s ním pracovalo. Se Šlapetem nám často vystupovali na akcích. Byl ikona, která uměla všechno vymyslet. Neznám člověka, který by ho neměl rád. Za ty poslední roky, co nás rozdělil covid, jsem s ním bohužel neměl možnost mluvit. Doufám, že v nebi postaví nějakou humornou estrádu," řekl nám skladatel Zdeněk Barták.

"Naštěstí jsi umřel jen tak trochu. Budeš tady s námi napořád. Díky svému talentu a pracovitosti," píše moderátorka Jana Adamcová. "Usnul jsi, ale budeš tu stále. Rodině upřímnou soustrast," loučila se zpěvačka Šárka Rezková.

"Velký a navždy hlubokosklon, Radane milý. Upřímnou soustrast blízkým," připojila se i herečka Miluše Bittnerová. "Díky za všechno. Hlavně za to, že jsi mě měl normálně rád a občas jsi mi to připomenul," vzkázala Lenka Hornová. ■