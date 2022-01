Jágrova půvabná dívka ve svatebních šatech. Měl by hokejista chystat prstýnek?

Dominika Branišová promluvila o svatbě. Super.cz

Dominiku jsme zastihli na focení nových modelů Zuzany Lešák Černé, rozhovor proběhl zrovna ve chvíli, kdy oblékla svatebky.

Ptali jsme se, jestli má modelka svůj svatební den D alespoň vymyšlený. „Moc o tom nepřemýšlím. Jediné, co vím, je, že by svatba byla jen ve dvou třeba někde na pláži. Bez novinářů,“ smála se Dominika.

Velkou veselku tedy Branišová neplánuje. „Nemáme to tak, že bychom se jako širší rodina stýkali. Byli by tam maximálně rodiče. Velká svatba nepřichází v úvahu. Ani Jaromír není ten typ, který by toužil po velké svatbě. Nemá velké akce rád,“ říká Dominika.

Pokud jde o veselku, na níž jsou v rolích svatebčanů, tu si pár umí užít. „Náš okruh přátel je úzký. Byli jsme na svatbě Petrovi (Jágrův kamarád a promotér Petr Větrovský, pozn. red.) a jeho ženě a ti měli sice větší svatbu, ale jelikož jsem tam byla jako host, tak se mi to líbilo,“ říká Dominika Branišová. ■