Jediný syn slavné americké herečky spáchal sebevraždu, bylo mu 26 let

Regina King Profimedia.cz

„Naše rodina je zdrcena ztrátou Iana. Byl zářivým světlem, kterému vždy záleželo na štěstí ostatních,“ uvedla rodina v prohlášení pro média.

Ian Alexander Jr. byl hudebník a dýdžej. Vystupoval pod jménem Desduné a svou poslední píseň vydal 7. ledna letošního roku. V plánu měl dokonce i koncem tohoto měsíce vystoupení v Los Angeles.

Syn Reginy King byl jejím jediným potomkem, kterého měla z manželství s hudebním producentem Ianem Alexanderem Sr.

V roce 2011 o své lásce k synovi mluvila v rozhovoru pro CNN. „Jsem velice emotivní ohledně svého syna, který je úžasným mladým mužem. Musela jsem se stát matkou, abych pochopila, jak skvělá je ta moje. Opravdu nevíte, co je to bezpodmínečná láska, dokud nemáte vlastní dítě. Myslíte si, že ano, ale poznáte to až s dítětem a ve chvíli, kdy to prožíváte, je to ten nejvíc naplňující pocit na světě. Nejlepší část mě samotné je to, že jsem matkou Iana.“

Regina King má na svém kontě Oscara za vedlejší roli ve filmu Kdyby ulice Beale mohla mluvit, za kterou získala i Zlatý glóbus, a také už získala čtyři ceny Emmy za seriály Sedm sekund, American Crime a Watchmen. ■