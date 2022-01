Obřad v exotice si vysnila. Podívejte se, jak to Evě Perkausové slušelo ve svatebních šatech

Eva Perkausová a Ivan Hecko se vzali. Foto: Showtime na CNN Prima News

„Byla to krásná, milá, čistá svatba. Bílý písek, moře, palmy, člověk si vyzná lásku, řekne si ano, předá si prstýnky, rozkrojí dortík, vzájemně se dortíkem nakrmí a byli jsme manželé,“ prozradila v pořadu Showtime spokojená Perkausová, jež se pochlubila i svatebními fotkami. Coby nevěsta zvolila bílé šaty, oblek stejné barvy měl ženich.

„Jsem šťastná, už bylo na čase, 7. ledna jsme měli zrovna výročí a 12. jsme se vzali,“ dodala. Svatba na Mauriciu byla dopředu plánovaná, a tak už si s sebou vezli i snubní prstýnky.

Perkausová ho ale do poslední chvíle neviděla. „Prstýnky vybíral Ivan, který věděl, jakou mám představu, jaký bych si přála, popisovala jsem mu, jak má vypadat. Když jsme balili na Mauricius, tak jsem tam tu krabičku s prstýnky viděla, lákalo mě podívat se do ní, ale vydržela jsem to a nepodívala jsem se, chtěla jsem být překvapená,“ uzavřela s úsměvem vdaná paní Hecko Perkausová. ■