Zdědily děti Ondřeje Soukupa a Lucie Šoralové geny po rodičích? Maminka na ně prozradila všechno

Lucia Šoralová Super.cz

Za loňský rok si moc nezahrála ani nezazpívala. My jsme se se zpěvačkou Lucií Šoralovou potkali na prvním letošním představení muzikálu Mauglí, kde hraje roli vlčice, která vychová lidské mládě. Ještě předtím v divadle Kalich naskočila i do titulní role Johanky z Arku.

"Léto bylo dobré, pak už nám pořadatelé všechno zrušili a první koncerty máme až v dubnu. I v tom divadle je to složité, ale jsem ráda, že si mohu zahrát. A ten návrat? Vlčice mi vadila míň než Johanka, protože ta je energeticky i pěvecky náročnější a ten hlas dlouho odpočíval," vysvětlovala, že plazení po jevišti jí problém nedělá. "Plazení kolem dětí je těžší," smála se.

To ale trochu přeháněla, dceři Rebece je deset, i mladší Ondřej už je školák. A dokonce si v Mauglím už sám zahrál. "Někdy dělá vlčátko, ale teď je to kvůli pandemii nebezpečné, tak ho sem netahám. Ale baví ho to, vypadá jako malý Mauglí, kudrnatý, doma chodí věčně bez vršku pyžama. Ale jestli se tomu bude věnovat později, to uvidíme. Zatím je to pro něj zábava, já to nechci nikam směřovat, ať se děti rozhodnou samy," řekla Super.cz Lucia.

Nás zajímalo, zda má tedy umělecké sklony i Rebeka. "Sice hezky zpívá, ale moc ji to netankuje. Odmalinka krásně maluje, tvoří, vyrábí všechno možné. Teď si založila obchůdek na Instagramu, kde prodává psí hračky, které sama vyrábí. Jede to vlastním životem," prozradila, jak je její dcera podnikavá. ■