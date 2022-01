Eva Perkausová se vdala. Svatbu práskla v přímém přenosu a šokovala i Šebrleho

Eva Perkausová se vdala za Ivana Hecka. Michaela Feuereislová

„U Hlavních zpráv vás vítá Roman Šebrle a Eva Hecko Perkausová,“ práskla na začátku vysílání a bylo hned jasno. Svatba se tak konala do roka a do dne. Loni se totiž pohledná moderátorka s urostlým přítelem zasnoubila na dovolené na Maledivách.

Nedávno se pak vrátila z dovolené na Mauriciu, kde se právě 12. ledna svatba konala. Stalo se tak jen pár dní poté, co partneři oslavili pětileté výročí vztahu.

„Byla to opravdu krásná, milá a čistá svatba. Bílý písek, moře a palmy. Člověk vyzná lásku, řekne si ano, předá prstýnky, nakrmí se dortíkem a už jsme byli manželé,“ řekla v pořadu Showtime Perkausová.

Ještě loni na podzim Perkausová o svatbě mlžila.

„Přípravy ještě ani nezačaly. Padlo pár návrhů, kde by to mohlo být, ale nic konkrétního nemáme. My jsme povahy, které neplánují dlouho dopředu, necháváme věci plynout. Trošku spoléháme na to, že až se rozhodneme, tak snad se nám povede najít něco, co se nám bude líbit. Třeba tři měsíce dopředu, uvidíme, říkala Super.cz Perkausová. ■