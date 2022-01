Marpo poslal drsný vzkaz Vémolovi. Neřeš koko*árny a vlez do ringu!

Marpo Profimedia.cz

Konat by se měl v květnu, a Vémola na zápas pilně trénuje. Objevily se ale spekulace, že k zápasu nakonec nenastoupí, což se Marpovi vůbec nelíbí a Vémolovi poslal drsný vzkaz.

„Po Praze se povídá, že Karlos se mnou nechce zápasit, nebo že nakonec nechce vzít ten zápas, tak bych jen chtěl říct, jednou si do toho do pr*ele šel, já už se na to dva roky připravuju a čekám, až se uzdravíš, a vím, že už zdravej seš, a že trénuješ, tak buď aspoň trošku chlap a přijď na ten zápas,“ vzkázal mu Marpo, který si myslí, že se Vémola nakonec vymluví na zranění, protože se bojí, že s Marpem prohraje a přijde tak o svůj status „krále Oktagonu“. „Ten ale stejně patří Attilovi reálně, to víme všichni,“ rýpl si Marpo.

Marpo se pustil do Vémoly.

„Podle mě sis jednoduše uvědomil, že dostaneš přes pí*u a půjdeš na zem. Buď chlap a přijď na ten zápas, prodali jsme tisíce lístků, lidi by to velmi zklamalo,“ apeluje na Vémolu známý rapper, jenž si neodpustil i narážky na to, jak Vémola a jeho mimosportovní aktivity plní stránky nejen společenských médií.

„Přestaň se živit debilními bulvárníma kokoťárnama a vlez zase do ringu a do klece,“ apeluje na něj Marpo. Rozesmátý Vémola se zatím k zápasu ani spekulacím o tom, že chce souboj vzdát, nevyjádřil, a nadále sdílí videa, jak trénuje se svými parťáky ve fitku. ■