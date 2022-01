Tereza Ramba se pochlubila dětmi a popsala orgasmický porod. Potýkala se s ne úplně lehkým covidem

Tereza Ramba s dětmi Foto: archiv T. Ramba

„Je to Hvězdička. A je to skvělý," prozradil Super.cz tanečník a akrobat Matyáš Ramba. Tereza mezitím zveřejnila první fotky svých ratolestí, byť tak, aby jim nebylo vidět do obličeje, protože je známá tím, že si střeží své soukromí.

Něco málo ale svým fanouškům přeci jen prozradila, když popsala, jak prožívala druhý porod i jak se původně měla jejich dcera jmenovat. Holčička přišla na svět ve vánočním období, a tak se herečce porod podařilo utajit. Neprožívala ale jednoduché období. I přesto, že dodržovala všechna opatření, chytila covid s ne úplně dobrým průběhem, řešila svůj obchod i stěhování.

Tereza Ramba popsala svůj porod i pocity, jaké prožívala.

Den před porodem prý ani nemohla ani otevřít oči. „A druhý den. Orgasmický porod. Když tohle přede mnou někdo po prvním porodu řekl, měla jsem chuť ho umlátit těžkou palicí. Čekala jsem Teodoru, ale přišla Miřenka. Mira. Míra. V takovém klidu a lásce. Jako když se vám do duše rozprostírá zamilovanost. Ve vlnách, v tlaku, kdy každou další sekundou jsi blíž k zázraku a o bolesti se nedá mluvit. Matyáš mi tiskl ruku. Nenechal by mě v tom. On je můj Muž. Ležel na chodbě tak dlouho, než jeho ruka svírala mojí. A povídal o všedních věcech,“ vzpomínala na porod herečka, která všechno nakonec perfektně zvládla.

„Vyléčili jsme si nemoce. Oslavili nakonec i ty vánoce ve čtyřech, se stromkem bez ozdobiček a dárků,“ dodala spokojená dvojnásobná maminka. ■