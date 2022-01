Křeč, paralýza, strach ze smrti: Vojta Drahokoupil popsal panickou ataku, která ho postihla v Survivoru

Vojta Drahokoupil TV Nova

Zpěvák Vojta Drahokoupil (26) nedávno odstoupil z drsné reality show Survivor, kde ho po téměř dvou letech postihly nepříjemné psychické problémy. Z jeho odstoupení si vystřelil Tomáš Břínek alias TMBK, jenž vytvořil satirickou koláž, kde si zpěváka dobíral. Na svůj profil umístil snímek Drahokoupila v Survivoru, kterému do úst vložil text: „Nikdo mi neřekl, že tady může pršet a že tady nejsou restaurace.“ Následně to schytal od svých fanoušků i celebrit, protože prý nemístně zesměšňoval psychické problémy.

Sám Drahokoupil to považoval za nepopsatelnou drzost. Ač to ze sestřihů nevypadalo, Drahokoupil byl na ostrově v Dominikánské republice, kde se show o přežití koná, týden. Po jedné z týmových soutěží nastoupila silná úzkost a panická ataka.

„Nevím proč, začalo mi brnět celé tělo. Ne ovšem tak, jak to známe všichni. Začal jsem mít po cestě na soutěž strašný strach, že se mi vrací psychická porucha, nad kterou jsem si myslel, že jsem před dvěma lety zvítězil,“ popsal na Evropě 2 zpěvák.

Ten soutěž zvládl, ale dostavil se strach. „Na cestě zpátky na ostrov, kdy už by si člověk řekl, že by měl být v klidu, že to mohlo být z nervozity, jsem začal mít křeče. Přestával jsem ovládat prsty, takový fyzický projev ataky jsem zažil poprvé,“ prozradil. V noci se jeho stav výrazně zhoršil.

„Dostával jsem neustále křeče, samozřejmě spojené s panickou atakou, strach ze smrti. Zůstal jsem sedět na pláži a panická ataka nabrala obrátky. Zažil jsem poprvé, co je to paralýza. Ležel jsem na pláži, nemohl se pohnout a věděl jsem, že je to špatný,“ popisoval dál Drahokoupil.

Tomu bylo hned jasné, že musí v soutěži skončit, protože by se mu psychické problémy mohly ještě víc zhoršit. Následky by pak mohly být natolik strašné, že by musel několik let brát silné léky. Na diváky, kteří jeho odchod ze soutěže zlehčovali, se nezlobí. Přičítá to nevědomosti o diagnóze a také sestřihu prvního dílu.

„U typu této, říkejme tomu poruchy, se dost těžko stav danému člověku uvěří. Většinou jsme simulanti, srabi a podobně,“ míní Drahokoupil, který je rád, že o panické atace může šířit osvětu. Sám tvrdí, že byl na soutěž připraven a posvětila mu ji i jeho lékařka, ale bohužel psychické problémy se i po letech mohou vrátit velmi náhle. ■