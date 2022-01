Manžel Terezy Ramba ukázal vymakané tělo: Akrobat Matyáš prozradil, jak říkají druhému dítěti

Matyáš Ramba Super.cz

Těhotenství, kdy muži přibírají společně s partnerkou, ani nedávné Vánoce, na jeho figuře stopy nezanechaly, takže se dámy mohly kochat jeho postavou do půl těla. Figuru si prý nijak neudržuje. "Doufám, že nějaká zůstala," smál se.

"Samozřejmě hrajeme i jiná představení, takže se furt nějak hýbeme. V té práci je to nonstop pohyb, takže to nějak drží," vysvětlil Ramba, s nímž jsme si povídali i o představeních s prvky akrobacie a mimo jiné svěřil, že před pár lety soutěžil v Talentu. Tak úspěšný jako dvojice DaeMen, kteří byli ostatně zakladateli jejich akrobatické a divadelní skupiny, ale nebyl.

O soukromí mluvit nechtěl, nicméně jsme z něj vytáhli aspoň něco. Díky tomu, že je čerstvým dvojnásobným tátou, ho prý ani tolik nemrzí, že se v současné době ruší vystoupení. "Je to nepříjemné, protože sami nevíme, kdy se bude hrát, zda se to zruší nebo nezruší, musí se pořád testovat. Práce je málo a ještě taková nestálá. Ale mně to třeba konkrétně tolik nevadí, ale chápu, že ti, kteří ještě rodinu nemají, tak je to pro ně horší," míní.

Zajímalo nás, zda už mají s manželkou přezdívku pro své druhé dítě, když staršímu Mikulášovi říkali Slunce. Měsíc to prý není. "Ne, je to Hvězdička. A je to skvělý," prozradil Super.cz Matyáš Ramba. ■