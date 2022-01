Ochrnutý moderátor Novy se po delší době objevil ve společnosti. Doprovod mu dělal tatínek Petr Jančařík

Michal Jančařík a Petr Jančařík Herminapress

„Tak jsme s taťkou vyrazili do kina. Lucerna, premiéra Srdce na dlani, já to uváděl... A klobouk dolů před Martinem Horským, jak to napsal a odrežíroval. Moc milý, lidský a pokorný film! A dost se při něm zasmějete,“ prozradil Jančařík o snímku, kde hlavní role ztvárnili Bolek Polívka (72) a Eliška Balzerová (72).

Jančařík musel před lety po nutné transplantaci ledviny na operaci míchy, na kterou mu tlačila krev z prasklé cévy. Přestože mu lékaři pomohli, tlak na míchu byl tak velký, že Michal zůstal na dolní končetiny ochrnutý. Moderátor věří, že vždy existuje šance, že se na nohy znovu postaví. Vyrovnat se s handicapem ale není vůbec jednoduché.

„Zkušení vozíčkáři říkají, že se s tím člověk nesrovná vlastně nikdy. Jizva na duši tam vždycky zůstane. Je to tak složitá situace, že to nejde úplně sanovat. Pochybuju, že je možné se s tím psychicky stoprocentně vyrovnat. Ale třeba právě v Kladrubech jsem viděl lidi, kteří na tom byli ještě hůř než já. Člověk to musí vždycky poměřovat nějakou relativitou, dívat se na to z nějakého správného úhlu a připomínat si, že to není tak hrozný,“ řekl před časem v rozhovoru pro Super.cz. ■