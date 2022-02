Růžové bikinky a sexy pózička. Blondýna z Playboye se na pláži nakrucovala jako zdivočelá lasička

Joy Corrigan Profimedia.cz

Americká modelka Joy Corrigan (27), která mimo jiné působí v andělské značce spodního prádélka Victoria´s Secret, si dopřávala relax na pláži v letovisku Cabo San Lucas v Mexiku, kde jí to neskutečně slušelo.

Jak by také ne, když se před objektivem fotoaparátu nakrucovala jako divá a vystavovala na odiv svou perfektní postavičku v bikinách, která jí pomohla se proslavit. Jak už to tak u některých půvabných modelek bývá, často dostanou i hereckou příležitost. To, když zrovna režisér potřebuje nějakou pěknou tvářičku a nepohrdne ani modelkou.

Corrigan měla to štěstí, že si zahrála se slavnými herci. Ve snímku Vražedná bilance si zahrála s akčním hrdinou Brucem Willisem, po boku slavného Arnolda Schwarzeneggera pak měla možnost hrát ve filmu Zraněná srdce.

Coby modelka se ale chopila první příležitosti už v osmnácti letech. Do širšího hledáčku nejrůznějších produkcí se v modelingovém světě dostala díky focení pro Playboy a později i pro slavné plavkové vydání Sports Illustrated. Odtud už to byl jen krůček k dalším lukrativním nabídkám, které určitě nejsou zdaleka posledními. ■