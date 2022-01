Hana Mašlíková předvedla výstavní figuru v bikinách. A pěla ódy na manžela!

Hana Mašlíková Foto: archiv H. Mašlíkové

Bývalá modelka sice zapózovala na pláži na lehátku, ale kromě lenošení s manželem i pravidelně sportuje. A jak je vidět, oba si vychutnávají, že se jim podařilo překonat vleklou manželskou krizi. Mašlíková teď na svého muže pěje jen samé ódy.

„Jsme tak rozdílní, ale zároveň stejní. On introvert, já extrovert. On klidný, já neurotik. On rozvážný a trpělivý, já impulzivní a netrpělivá. On uzavřený, já přátelská a otevřená. On tichý, mě je všude plno. On nedůvěřivý, já důvěřivý blbec. On zpomalený, já hyperaktivní. On zachová vždy chladnou hlavu, já zmatkuju. On chladnej, já citlivá. Ale oba jsme dost silné osobnosti, cílevědomé, ctižádostivé, individualisti, sportovně založeni, trošku sobečci, puntičkáři, oba jsme extrémně na pořádek, milujeme zvířata a dobré jídlo,“ vyjmenovala, co všechno ji spojuje s manželem nadšená moderátorka.

Tak jim přejme, aby jim to tentokrát vydrželo, a kdoví, třeba se malý Andreasek dočká i sourozence. ■