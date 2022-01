Heidi Janků bere kšefty, kterými by jiní zpěváci opovrhovali: Doba je zlá, nedá se nic dělat

Heidi Janků zpívá kvůli penězům před supermarkety. Super.cz

Většinu tradičních vystoupení v podobě koncertů Heidi Janků (59) kvůli protikoronavirovým opatřením zrušili. Zpěvačka ale nehodlá čekat na zázrak a přijímá to, co se nabízí.

„Není to radostné období. Některé koncerty mám přeložené už natřikrát,“ řekla nám na druhých narozeninách Muzea fantastických iluzí zpěvačka a dále uvedla: „Jsem vděčný optimista, a tak doufám, že se vše brzy spraví. Snažím se to brát optimisticky. Mám víc času na sebe. Mám víc času na svého psa.“

Janů nepohrdne žádnou prací. Nestydí se za to, že vystupuje třeba i na otevřeních supermarketů a je jí docela jedno, že by někteří její kolegové takovýmito kšefty spíš pohrdali. „Jsem za tu příležitost moc ráda. Není to společenská ani kulturní událost, tak je to možné. Pokud se nezavřou obchody, tak tuto práci budu mít dál,“ říká Heidi a vysvětluje svůj postoj: „Doba je zlá, doba je divná. Jsem ráda, že můžu zpívat, i když je to před obchodním domem. Jsem za to dobře zaplacená a je to pro mě východisko z nouze.“

Heidi Janků před supermarketem zpívá, někteří umělci, jako je herečka Bára Mottlová, v supermarketu za kasou začali pracovat. „Ani to by mi nevadilo. Pokud by nepřišla práce, kde bych mohla zpívat a dál byly restrikce a kultura by nemohla fungovat a já jsem musela platit hypotéku, tak klidně půjdu taky za tu kasu. Nedá se nic dělat,“ krčí rameny Heidi Janků. ■