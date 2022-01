Jan Rosák se pochlubil krásnou manželkou i třemi vnoučaty. Dokáže se s nimi vrátit do dětských let

Rodina Jana Rosáka Michaela Feuereislová

Moderátora na akci doprovodila krásná manželka Jiřina i dcera Zuzana s dcerou Lili (8) a synem Ryanem (4). Dětský trojlístek doplňoval Honza. Poslední jmenovaný, který dostal jméno po dědečkovi, je syn Rosákovy dcery Marie.

Čtyřiasedmdesátiletý moderátor legendárního Videostopu se s vnoučaty v muzeu vyřádil jako malé dítě. „V jednom představení předvádím kouzlo, které mě naučil Pavel Kožíšek, a diváky tím vždy dostanu. Celá rodina miluje kouzla, a dcera Zuzana dokonce vystupovala několik let přímo s Pavlem. Strašně jí to závidí její dcera Lily, která by stejně jako maminka chtěla být také v dospělosti kouzelnicí,“ nechal se na akci slyšet hrdý dědeček. ■