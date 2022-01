Za rok oslaví už padesátku: Marian Vojtko odhodil svršky a pochlubil se i v zimě odhalenou hrudí

Marian Vojtko Foto: archiv M. Vojtka

„Na horách jsem nebyl lyžovat dva roky, musím říct, že už jsem se moc těšil. Když jsem viděl na místě ty nadšené lyžaře, ani chvíli jsem neváhal a vyrazil na svah,“ sdělil zpěvák a zároveň se pochlubil humornou příhodou, která se mu stala hned na začátku dovolené na Lipně, kam vyrazil. „Samozřejmě jsem hned spadl a zlomil si hůlku. Takže jsem si na místě rovnou pořídil hůlky nové,“ popsal humornou situaci.

Otužování v Lipenské přehradě však na rozdíl od svého kolegy Romana Vojtka oželel. „Koupání v přehradě bych určitě nedal, ale ráno jsem pár minut strávil do půl těla na hotelové terase se sklenkou sektu, to byl skvělý pocit,“ dozvěděli jsme od zpěváka, který je šťastně zadaný.

Zajímalo nás tak, zda spolu plánují posunout vztah dál. Zpěvákova přítelkyně Helena je totiž z Ostravy. „Často se o tom bavíme. Zatím žijeme každý ve svém a střídáme návštěvy Praha - Ostrava, protože jsem pořád na cestách a vůbec by si mě neužila. Ale už jsme se domluvili, že bychom to zkusili. Takže doufám, že to dopadne dobře,” dodal zpěvák známý z muzikálů Kleopatra, Muž se železnou maskou nebo Kat Mydlář. ■