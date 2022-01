Fešný doktor z Ordinace i kriminalista: Patrik Děrgel promluvil i o soukromí a potvrdil jméno dcery

Patrik Děrgel Super.cz

"Každé mělo něco, ale tady jsem toho měl daleko méně. Ale zase jsme byli daleko širší a větší parta a sedli jsme si jako lidi," srovnal v našem rozhovoru oba seriály.

V tom novém mu mimo jiné vyhovovalo prostředí, kde se natáčelo, i když byl vzhledem k dojíždění na Vysočinu častěji mimo domov, takže jeho manželka byla sama na dvě děti, šestiletého Vavřince a maličkou dceru, která se narodila loni na začátku léta. Konečně také prozradil její jméno, holčičku pojmenovali Mira.

"Docela jsem to stíhal, po dálnici, když se nic neděje, jste na Vysočině za hodinu a deset minut, tak se to dá zvládnout na otočku. I když někdy jsem tam musel zůstat tři nebo čtyři dny. Ale s tím se doma počítalo a Markéta je strašně šikovná, takže ji to nerozhodila a zvládá to," upřesnil.

Povídali jsme si o tom, jaký je táta. Lépe by to prý vystihl jeho syn Vavřinec. Nicméně kvůli rodině, se kterou chce trávit co nejvíc času, omezil řadu svých aktivit.

"Posedávání v kavárničkách nebo u pivínka jsem vypustil. Přestali jsme hrát s klukama s kapelou, protože to byla taková volnočasová aktivita a je mi blbý jet na víkend zkoušet do Ostravy. Ale Markéta mě neomezuje, spíš jsem sám smutný, když mám odjet. Jsem asi rodinný typ," uzavřel Patrik Děrgel. ■