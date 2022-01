Přinutil mě zpívat, vzpomíná na Dušana Kleina (✝82) Zlata Adamovská

Zlata Adamovská Super.cz

Ta za stěžejní spolupráci s režisérem považuje detektivní seriál Hříchy pro pátera Knoxe, v němž si zahrála hlavní roli. "Obdivovala jsem jeho profesionalitu. On musel mít do detailů připravenou střihovou a obrazovou skladbu a my jsme mu to pak museli live zahrát," připomněla, že seriál se natáčel živě.

"Já tedy musela i zazpívat, o čemž mě dlouho přesvědčoval. Já tvrdila, že to nedám, ale nakonec jsme to společně všichni dali," řekla Super.cz herečka, která si pochvalovala i to, jaký byl Dušan Klein na place. "On byl velký profesionál a svojí povahou a formou spolupráce nás donutil a přiměl k tomu, abychom mu splnili všechna přání, ale zároveň nám hercům nechal svobodu, což je hrozně fajn," uzavřela. ■