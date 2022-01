Sestra Kate Moss a její nestydatá póza: Nahá se postavila před zrcadlo a vystavila ňadra i holý zadeček

Lottie Moss Profimedia.cz

A pánové doslova vrní blahem. Není divu, že ji hltá skoro půl milionu fanoušků, kterým nově naservírovala rovnou nahou fotku!

Lottie se postavila nahá zády k fotografovi, takže vystavila na odiv především holý zadeček. Na své si ale přišli i „horňáci“. Před sebou totiž měla zrcadlo. Ty nejintimnější partie schovala za jeho rám.

Na veřejnosti to pak modelka oslavila v průsvitném modelu, a samozřejmě, že ňadra neschovávala do podprsenky. Pro jistotu ještě ukázala i to, jakou barvu kalhotek zvolila. ■