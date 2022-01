Pro sexy fotku udělá cokoliv! Kendall Jenner se svlékla do bikin i ve sněhových závějích

Kendall Jenner Profimedia.cz

Modelka se totiž svlékla do opravdu miniaturních bikin, obula chlupaté sněhule značky Miu Miu za 35 tisíc a vyrazila na focení do sněhu. Co by pro lajky za polonahý snímek neudělala? Své fanoušky jistě potěšila.

Vzhledem k tomu, že na předchozí fotce na sociálních sítích nebylo v lyžařském oblečení Kendall ani vidět do očí, v bikinách toho ukázala víc než dost a fanoušci pod snímky nešetří chválou. Dokonce jí fotky pochválily dvě ze čtyř sester – Kim Kardashian (41) a Khloe Kardashian (37).

Na sexy křivky rozhodně neloví nového muže, Kendall je už od června roku 2020 ve vztahu s basketbalistou Devinem Bookerem. ■