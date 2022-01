Kněžku jako první dámu jsme ještě neměli. Jak by se vám na Hradě líbila manželka kandidáta na prezidenta Karla Janečka?

Lilia Khousnoutdinova s manželem Karlem Janečkem Michaela Feuereislová

Miliardář Karel Janeček (48) oficiálně oznámil svou kandidaturu na prezidenta , o které se už nějaký ten pátek mluvilo. V rámci kampaně „Tohle jsme my“ chce sdružovat občany České republiky, kteří mají stejnou vizi společnosti jako on.

„Dlouhodobě cítím svou odpovědnost zapojit se do řešení aktuálních problémů,“ oznámil s tím, že se chce aktivně zapojit do oblastí spravedlnosti, vzdělávání, budoucnosti ČR a svobodného fungování společnosti.

Pokud by byl Janeček opravdu zvolen novým prezidentem, Česko by si zvykalo i na novu první dámu – půvabnou Janečkovu manželku Lilii Khousnoutdinovu (33), jež má s miliardářem syna Karla George a dceru Isabelu (3). Z předchozího vztahu pak má syna Lea (10).

Lilia Khousnoutdinova je kněžka, dula, designérka a historička, jež se dlouhodobě věnuje ženské, partnerské a reprodukční tematice. Lilia patří ke kosmopolitním ženám – žila ostatně nejen v Česku, ale i v USA, Velké Británii nebo Francii.

„Moje vášeň a profesní zaměření spočívá v sexuální a reprodukční problematice a v širších otázkách ženských práv a rovnosti pohlaví. Spravedlivá rovnost a příležitosti (FEO), respekt k ženskému tělu i plnohodnotná životní úroveň jsou charakteristickými cíli mých projektů – ať už jde o kampaň na podporu porodních asistentek, nebo sérii rozhovorů o genderových stereotypech ve veřejné sféře. Prosazuji koncept "sesterství”, respektuji odlišné názory a ráda přemýšlím netradičně,“ stojí na jejích oficiálních stránkách.

Svého muže podpořila i na vyhlášení ankety Český slavík, kde Janeček coby majitel ankety přednesl svůj kontroverzní projev, kde mimo jiné kritizoval očkování u dětí. Řada umělců brala jeho projev za zahájení prezidentské kampaně a cítila se zneužita pro jeho politické účely, což Janeček odmítal.

„Prožívala jsem hodně emocí. Nejsem si vědoma toho, že bych slzela. Nicméně si myslím, že partneři jsou od toho, aby se podporovali v dobrém i ve zlém. To neznamená, že musejí se vším, co ten druhý říká, souhlasit. Ostatně o tom je demokracie, že můžeme mít každý jiný názor. Za svým mužem samozřejmě stojím, ale zároveň moje práce je moje práce a do svých pracovních sfér se většinou nepromítáme,“ řekla tehdy Super.cz Lilia.

