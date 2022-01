Je trošku psychicky labilní, pustili se do Ivy Pazderkové soutěžící. V Survivoru došlo na první antipatie

Ve kmeni Mao už se začíná diskutovat o nejslabších článcích týmu TV Nova

O přežití i peněžní výhru bojují soutěžící v reality show Survivor už nějakou dobu, díky čemuž se lépe poznávají, ukazují svou pravou tvář a utváří si jeden na druhého názor. V kmeni Mao se většina shodne, že nejslabším článkem týmu je prozatím Iva Pazderková (41), a to především kvůli prazvláštnímu chování.

„Zajímá mě, jak to bude s Ivou. Mě děsí ty její brutální výkyvy nálad,“ řekne youtuberka a moderátorka Nikola Čechová své souputnici, kuchařce Chili, při sbírání ovoce. „Nikdo to nechce moc komentovat, ale dělá to divnou energii,“ soudí Nikola.

„Mě děsí, jak se otočí, začne nadávat a je agresivní, a pak se otočí a řekne: Miláčku, nechtěla bys...?“ přitakává Chili. „Podle mě je psychicky trošku labilní a myslím si, že se to bude jen zhoršovat,“ nechala se na kameru slyšet Nikola.

Zvláštní pocity z chování oblíbené herečky a komičky má nejen dámská část kmene, ale také pánové, kteří ji taktéž nešetří. „To se nedá vydržet, co pořád dělá. Pořád vypráví blbosti. Všechno ví, všechno umí líp,“ komentuje situaci zápasník MMA Gábor Boráros. V podobném duchu se na konto Ivy Pazderkové vyjádří také bývalý účastník Love Islandu Nathan nebo moderátor Tomáš Zástěra.

Iva Pazderková v minulosti bojovala s úzkostmi a depresemi, které se jí podařilo zaléčit. Velkou podporu vyslovila zpěvákovi Vojtovi Drahokoupilovi (26), který ze Survivoru odstoupil kvůli zhoršení psychického stavu. Pazderková jeho odchod oplakala a označila jej za vítěze letošní řady show, pro jeho odvahu postavit se psychické nemoci, se kterou má sama dost zkušeností. ■