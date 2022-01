Zemřela rocková legenda Meat Loaf

Zemřel zpěvák Meat Loaf. Profimedia.cz

„S lítostí v srdci oznamujeme, že dnes v noci zemřel jedinečný Meat Loaf. Manželka mu byla do poslední chvíle po boku. Dcery Pearl a Amanda a blízcí přátelé se s ním rozloučili v posledních 24 hodinách života,“ stojí v prohlášení.

Zpěvák se proslavil albem Bat Out of Hell, které patří dodnes k nejprodávanějším v americké historii. K jeho nejslavnějším hitům patřily I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That), Two of Three Ain’t Bad nebo Paradise by the Dashboard Light.

Za šest dekád jeho kariéry se prodalo celkem přes 100 milionů alb, hudebník si také zahrál ve víc než 60 filmech včetně snímků Klub rváčů, Rocky Horror Picture Show nebo Wayneův svět.

Příčina smrti nebyla zveřejněna. ■