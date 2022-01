Kapitán Plíšek z Devadesátek: Maminka spáchala sebevraždu, otec s ním po změně jména nemluvil

Martin Finger Michaela Feuereislová

Co se týče práce, dařilo se mu, jako mladý se uchytil v Národním divadle. Bohužel se ale musel vyrovnat s náhlou ztrátou milované maminky, která spáchala sebevraždu. Herec odjel se spolužáky z DAMU do Irska, až po návratu se dozvěděl, co se stalo.

„Vrátili jsme se s přítelkyní z Irska, ještě s báglem na zádech jsem pustil záznamník na telefonu a kuchyň rozkrojil strejdův vyděšený hlas: Marťo, máma se utopila, přijeď,“ řekl v rozhovoru pro Blesk TV magazín. Herec byl přesvědčen, že když s maminkou mluvil naposledy, už měla naplánováno, co udělá.

„Při posledním hovoru s ní, o kterém jsem v tu chvíli nevěděl, že je poslední, mi říkala, že je šťastná, že jsem se v té Praze uchytil a že už se o sebe dokážu postarat sám. V tu chvíli už na sebevraždu myslela, tím jsem si jistý,“ míní herec, na kterého by dnes maminka byla určitě také pyšná.

Poté Finger přijal matčino jméno, což mu prý táta neodpustil. „Přestal se mnou komunikovat. Zemřel o čtyři roky později a já už se s ním nestihl smířit,“ uvedl.

Finger není jen vynikající divadelní herec. Diváci ho často vídají také na filmovém plátně a v televizi. Zahrál si například ve filmech Milenci a vrazi, Pouta, Toman a mnoha dalších. Co se týče seriálové tvorby, kromě Devadesátek hrál také v Kriminálce Anděl, Ulici, Nevinných lžích či cyklu České století. ■