To byste neuhádli! Vladimír (44) ze Survivoru je bratrem jedné z našich nejkrásnějších zprávařek

Vladimír Čapek je bratrem krásné blondýnky, kterou pravidelně vídáme na obrazovkách. TV Nova

„Ano, je to pravda,“ potvrdila Super.cz moderátorka z Primy, která se informací raději veřejně nechlubila, aby svému bratrovi nezavařila. „Byla bych nerada, aby si někdo myslel, že je v show díky nějaké protekci. Vybojoval si to naprosto sám a já mu moc přeji, aby si ten svůj sen užil. Pochopitelně mu fandím z celého srdce,“ řekla nám Perkausová.

Podobnost ani shodu jmen mezi nimi nehledejte. Mají totiž stejnou maminku, ale jiného otce. Vladimír se živí jako IT konzultant největší české počítačové firmy a jeho sestra měla pravdu, když řekla, že si účastí v show plní svůj velký sen.

„Jsem univerzální, introvert i extrovert. Jsem velkým fanouškem, takže na výhru mám ty nejvyšší ambice a doufám, že to, že tuhle soutěž znám a mám ji nakoukanou, by mi to mohlo pomoct,“ prozradil o sobě v medailonku. „Já jsem se sem hlásil čistě jen jako hráč, nijak se neprezentuju na sociálních sítích, pracuju v práci, kde jsem strašně spokojený. Přišel jsem si zahrát hru a splnit si sen,“ dodal.

Svůj sen si plní v Dominikánské republice, kde nyní bojuje nejen o přežití, ale i krásnou finanční odměnu. Nebude to mít ovšem jednoduché. Hned při prvním vyřazování unikl jen o fous vypadnutí. Členové modrého týmu totiž nejčastěji hlasovali právě pro něj a soutěžící Moniku, která nakonec s vyšším počtem hlasů reality show opustila. ■