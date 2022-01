Plačící Adele promluvila k fanouškům. Je to jako facka do obličeje, zuří

Adele Foto: Adele/ Instagram, Profimedia.cz

Pouhý den před plánovaným začátkem musela odsunout své rezidenční působení v Las Vegas. Na vině je podle jejích slov covid a onemocnění v týmu lidí, s nimiž vystupuje a spolupracuje.

Vzhledem k tomu, že zpráva přišla pouhých 24 hodin před prvním koncertem, mnoho fanoušků zuří. „Je to jako facka do obličeje,“ stěžují si na sociálních sítích.

„Vím, jak těžké je show uspořádat, zvlášť v době pandemie. Ale těžké je i to našetřit peníze na lístek, zařídit si v nemocnici dovolenou, když je tak málo lidí, zabookovat letenku a hotel...,“ píše jeden ze zklamaných diváků.

Vstupenky, jejichž cena se pohybovala mezi 85 a 680 dolary, ale cena od překupníků se podle Daily Mailu vyšplhala i na 30 tisíc dolarů (cca 645 tis. Kč) za lístek, zůstávají v platnosti, tisk spekuluje o přesunu na duben. Mnozí už ale do Las Vegas přicestovali.

„Udělali jsme naprosto všechno, co jsme mohli, abychom to připravili k dokonalosti, ale zasáhlo nás zpoždění dodávek s vybavením a covid. Půlka mého týmu bojuje s nemocí, a je tak nemožné show uskutečnit,“ plakala zpěvačka na videu. „Jsem naštvaná, je mi trapně a je mi to hrozně líto. Opravdu se velmi omlouvám,“ dodala. Kritika ji však neminula. ■