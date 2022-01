Luděk Sobota v nevěstinci, Hrušínský v tanku a Krampol ve Ferrari: Takhle se v novém filmu plnily sny

Luděk Sobota v novém filmu Stáří není pro sraby Foto: Stáří není pro sraby, FTV Prima

Jak už název napovídá, děj se bude točit kolem mužů v důchodu, které ztvární naši herečtí bardi Jiří Krampol (83), Rudolf Hrušínský, Luděk Sobota nebo Jan Přeučil (84). Hlavním tématem jsou jejich nesplněné sny a přání.

„Přišel jsem za těmito herci a řekl jim: ‚Pánové, jaká přání byste si ještě chtěli v životě splnit? Přijďte s nějakým nápadem. Postavy, které hrajete, jsou přibližně ve vašich letech‘,“ svěřil režisér Tomáš Magnusek. A herci začali chodit s návrhy. Některým z nich Magnusek přání nakonec opravdu splnil.

Například Jan Přeučil se proletěl ve vrtulníku, Jiří Krampol se projel ve Ferrari, Rudolf Hrušínský zase v tanku. Na Luďka Sobotu vyšla role toužící po návštěvě nevěstince. Na to, jak to nezapomenutelnému Koudelkovi z Jáchyme, hoď ho do stroje slušelo v růžovém sametovém župánku, se můžete podívat v naší galerii.

Ve filmu dále hrají Ladislav Frej (80), Ivan Vyskočil nebo Jaroslava Obermaierová (75). K nim se přidá i mladší generace, kterou zastoupí například Eva Burešová (28), Natálie Grossová (19) nebo Ladislav Ondřej (30). Snímek bude mít premiéru 30. ledna na Primě. ■