Tereza Ramba porodila. Je z ní dvojnásobná maminka

Tereza Ramba už má dvě děti. Michaela Feuereislová

„Ahoj kamarádi, my jsme vám chtěli něco říct, Matyáš by vám chtěl něco říct..Ty máš kočár? Já mám taky kočár, máme dva kočáry,“ smála se Ramba, která je ráda, že se informace o jejím porodu nedostala ven dříve, než sama chtěla.

„Pro mě je soukromí pro moji rodinu strašně důležité. Jsem ráda, že to všichni respektují. Porod je strašně křehká věc a každá minimálně žena to chápe,“ říkala Super.cz loni na karlovarském filmovém festivalu.

Tereza Ramba promluvila o svém těhotenství na loňském festivalu ve Varech.

Super.cz

O to víc je ráda, že ti, kdo o jejím porodu věděli, nikomu nic neřekli. „Děkujeme, že jste počkali, jsme strašně šťastný, spokojený a máme dvě děti, a co bychom k tomu ještě řekli, zdravíme všechny rodiče, kteří ví, že dneska už je to dvě,“ dodala s úsměvem dvojnásobná maminka, která si pohlaví miminka nechala pro sebe. A pochválila i svého manžela. „Chci říct, že s jedničkou v životě jsem po procházce neseděla. Řízek a caro od muže. Život je zázrak,“ pochutnávala si na svačince od muže. ■