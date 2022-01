Dokud nebude syn protestovat, má Veronika Arichteva s fotkami na Instagram jasno: Zaplácnu s ním spolupráce, směje se

Veronika Arichteva Super.cz

"Furt dělám divadlo, momentálně nic netočím, ale před létem jsem pro Českou televizi točila detektivní seriál Dům na samotě, který by měl jít na jaře. A pak řeším ještě jedno natáčení, o kterém ještě nemůžu mluvit," vypočítala.

Vedle toho se věnuje projektu 3v1 a také sociálním sítím. "S holkama děláme merch a do toho mám Instagram, takže se úplně nenudím," dodala. Nás zajímalo, do jaké míry řeší, jak postovat své soukromí a syna Luku.

"Je to náročné, jsem poctivec a mám ráda, když jsou věci hezké a kvalitně udělané. A Luku zatím neřeším. Lidi, co mě sledují, vědí, že je tam Luka furt. Většinou tím zaplácnu nějakou tu spolupráci. To zní tedy strašně. Ale svým způsobem mě to živí, tak se tomu věnuju," smála se a souhlasila s tím, že částečně je tedy i její syn spoluživitelem rodiny.

"Samozřejmě by bylo fér, kdybych mu něco z toho dávala na účet. Ale nedávám. Všechno si to necháváme a půjde to na barák. Ostatně tam taky bude mít pokojíček," krčila rameny. "A budu to dělat do doby, kdy už Luka nebude chtít. Ale pochopitelně tam nedávám fotky, které by mi později vyčetl a styděl se za ně," upřesnila. ■